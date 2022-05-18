شركة ماجد الفطيم ومنصة «ڤاليو» يوقعان شراكة لإطلاق منتج «شقلباظ»

* الذي يتيح لعملاء ماجد الفطيم استرداد قيمة مشترياتهم السابقة وإعادة سدادها من خلال حلول تقسيط «ڤاليو» في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة



* خدمة التمويل الفريدة عملاء وغير عملاء «ڤاليو» الاستفادة من تقسيط قيمة مشترياتهم وخطط دفع مرنة فى مول مصر وسيتي سنتر ألماظة

أعلنت شركة ماجد الفطيم مالكة مراكز التسوق والمجتمعات المحلية والرائدة في مجال تجارة التجزئة والترفيه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا عن توقيع شراكة جديدة مع «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإطلاق منتج «شقلباظ» الذي يتيح لعملاء ماجد الفطيم استرداد قيمة مشترياتهم السابقة وإعادة سدادها من خلال حلول تقسيط «ڤاليو» في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة. وقد قدمت شركة «ڤاليو» في شهر نوفمبر ٢٠٢١ منتج «شقلباظ» لتتيح للعملاء الاستفادة من استرداد نقدي فوري من اي عملية شراء. هذا المنتج متاح لعملاء وغير عملاء «ڤاليو»، ويسمح للزوار أيضا بالسداد بالتقسيط عن طريق إحدى خطط السداد الخاصة ب«ڤاليو»، والتي تتراوح من ٦ الى ٦٠ شهر. وقد تختلف قيمة المبلغ الذي سيتم استرداده وفقًا للحد الائتماني الخاص بكل عميل بشركة «ڤاليو». هذا المنتج الفريد يتيح للعميل إمكانية الحصول على التمويل بصورة فورية ويساهم أيضاً في التوسع بخدمات وبقاعدة عملاء «ڤاليو».

وفي هذا السياق، أعرب هاني المسيري، العضو المنتدب لمراكز تسوق ماجد الفطيم العقارية في المنطقة الغربية: "نعمل باستمرار في ماجد الفطيم العقارية على تحديد وتبني الحلول الجديدة والمبتكرة التي تخلق تجارب تسوق راقية للزوار، جنبا إلى جنب مع التطلع إلى تقديم المزيد من الراحة والاقتناع بخدماتنا.. وتؤكد شراكتنا مع " ڤاليو" على هذا الالتزام، كما أنها تمكننا من الاستمرار في تحديد وتلبية المطالب للحصول على عمليات وخطط دفع مرنة وفعالة في مصر.. سنبذل أقصى جهودنا دائما لضمان أن تكون تجربة العملاء المحور الرئيسي لعملياتنا، كي نضمن استمرارنا في الاستفادة من الفرص التي تخلق لحظات رائعة للجميع، كل يوم".

ويوفر منتج «شقلباظ» للمتسوقين إمكانية استرداد قيمة مشترياتهم نقدًا عقب التسجيل في تطبيق «ڤاليو» وذلك لغير العملاء وهو ما يساهم في زيادة قاعدة عملاء «ڤاليو» وهو ما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»: "يسعدنا ان نوفر منتج «شقلباظ» للمتسوقين في مراكز التسوق الرائدة والتابعة لشركة ماجد الفطيم العقارية في مصر وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تلبي مختلف احتياجات العملاء سواء الحاليين أو الجدد مستفيدة من النموذج الفريد الذي تقدمه الشركة في مجال خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)."

وأضاف حسونة: "أننا نجحنا في تقديم تجربة متطورة للعملاء في مجال التجزئة في السوق المصري بفضل الشراكة الوطيدة والممتدة مع مراكز ماجد الفطيم في مصر. ويعد هذا المنتج المتميز بمثابة شهادة على تفوق فريق عمل شركة «ڤاليو» حيث يعكس قدرته على تقديم تجربة لا مثيل لها تركزعلى تلبية احتياجات العملاء وتعزيز قدرتهم الشرائية، وذلك من منطلق عقيدتنا الراسخة بأن تقديم الحلول المبتكرة وأفضل تجربة للعميل هي انعكاس لثقتهم في منتجات وخدمات الشركة."

وقد تمكنت شركة «ڤاليو» من ترسيخ مكانتها الرائدة في خدمات وحلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) بالسوق المصري، حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير خدماتها للعملاء عبر مختلف القطاعات. وعقب نجاحها المشهود في توفير خدماتها بقطاع التجزئة المصرية؛ تواصل «ڤاليو» مساعيها لاقتناص الفرص الواعدة بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم وتشطيب الوحدات العقارية وتقسيط اشتراكات الأندية الرياضية وغيرها. كما تتبنى الشركة مجموعة من المبادرات فائقة القيمة لمخاطبة الشرائح السوقية الأكثر احتياجًا؛ مثل منتج «ڤاليو فاميلي» ومنتج «ڤاليو معاك» الذي يستهدف تمويل فئة الشباب.

مول مصر وسيتي سنتر ألماظة يوفران مجموعة من الخدمات الفريدة في شرق وغرب القاهرة، بما في ذلك ڤوكس سينما وماجيك بلانيت ومطاعم ومقاهي متنوعة وسكي مصر.