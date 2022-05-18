أسعار الذهب تتراجع اليوم 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 1053 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع للمرة الثانية بحوالي 7 جنيهات، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1060 إلي 1053 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع سعر أونصة إلي 1811 دولار، كما يشهد بيع الذهب الآن في الأسواق نشاطا ملحوظا.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 903 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1053 جنيها.

عيار 24 يسجل 1203 جنيهات.

الجنيه الذهب 8424 جنيها.

ويعد هذا التراجع هو الرابع هذا الأسبوع بحوالي 27 جنيها كاجمالي هبوط، وذلك بعد أن فقدت أسعار الذهب في مصر على مدار الأسبوع الماضي 140 جنيها في الجرام، إذ تراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1220 جنيها إلى 1080 جنيها للجرام ثم واصل المعدن هبوطه هذا الأسبوع، وذلك بفعل هبوط ملحوظ في الدولار، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب في مصر وتراجعت منذ الاثنين الماضي حتى الآن بهذه القيمة.

ونصح ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، المستهلك بعدم اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء إلا بعد دراسة السوق خاصة أن الظروف الحالية متقلبة جدا، وقد يحدث ارتداد في أسعار الذهب، مشيرا إلى أن مؤشر الذهب منذ اسبوع يسجل هبوط في مصر مع تراجع حدة صعود الدولار.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المستهلك يجب أن يشتري المشغولات الذهبية حتى تكون زينة وخزينة، بمعني عدم شراء السبائك وجنيهات الذهب فقط ويجب أن يشترى المشغول للاستفادة من الذهب كزينة، وإن المرحلة الحالية قد تشهد مزيد من التراجع في سعر الذهب لكن السعر الآن جيد جدا قياسا على سعر الذهب قبل أسبوع.