زيلينسكى يقدم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكرانى لتمديد الأحكام العرفية

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قدم رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية.



وذكر البرلمان - بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية - أنه "لم يتم بعد نشر نص القانون والمذكرة الخاصة".



كانت الأحكام العرفية قد فرضت في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية واسعة النطاق هناك.. وكان من المقرر أن تستمر حتى 26 مارس الماضي، لكن تقرر بعد ذلك تمديدها لمدة 30 يوما أخرى، حتى 25 أبريل، وفي 21 أبريل، قرر البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية حتى 25 مايو الجاري.



وفي سياق متصل، صرحت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلنسكا اليوم بأن الملايين في بلادها سيحتاجون إلى رعاية نفسية بسبب ما وصفته بـ"الغزو الروسي".

وتابعت في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن "وحشية الجيش الروسي التي صدمت بشدة العالم المتحضر أجمع تعني أن ملايين الأوكرانيين سيحتاجون إلى مساعدة نفسية متخصصة عاجلة".



وتقود زوجة الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلنسكي برنامجا قوميا للدعم النفسي، وذلك وفق مكتب الرئاسة في البلاد.