رفع حطام حادث تصادم سيارات المحور وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها

كتب عبد الرحمن سيد

رفعت أوناش المرور، حطام حادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات ملاكي أعلي المحور بالجيزة، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، فيما أصيب شخص ونقل الي المستشفى.

وكشفت المعاينة، أن ساىق النقل تسبب في وقوع الحادث نتيجة للسرعة الزاىدة، واصطدمت بأتوييس، و7 سيارات بطريق المحور، مما أدي الي انقلاب سيارة منهم وتهشم الحاجز الخرساني للطريق، ونتج عنه الحادث إصابة شخص فقط وتوقف حركة السيارات في الاتجاه القادم من ميدان لبنان اتجاه مدينة السادس من أكتَوبر، وتقوم أوناش المرور برفع حطام الحادث وإعادة تنظيم الحركة المرورية مرة آخرى.

وكانت كثافات مرورية ظهرت بسبب حادث تصادم تريلا و أتوبيس و7 سيارات ملاكى أعلى المحور في الجيزة وانتقلت سيارات الاسعاف الي المكان تحسبا لسقوط مصابين ونقلهم الي المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وانتقل رجال المرور وبصحبتهم الأوناش لتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المحور بمحافظة الجيزة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.