رئيس جامعة بنها يطمئن على طالب بكلية الزراعة بعد إصابته فى حادث تصادم

القليوبية - إبراهيم سالم

زار الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الطالب شادي سامي بالفرقة الأولي بكلية الزراعة بمشتهر والذي أصيب في حادث تصادم ويعالج بمستشفى بنها التعليمى.

واطمأن الدكتور جمال سوسة، يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوى القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى غنيمى عميد كلية التجارة، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة على الحالة الصحية للطالب المصاب، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطالب ومتابعة حالته الصحية أولا بأول.

يذكر أن 4 طلاب من كلية الزراعة بمشتهر قد أصيبوا فى حادث سيارة ميكروباص على طريق طوخ – شبين القناطر وتم نقلهم للمستشفيات وغادر 3 منهم المستشفى الجامعى بعد تلقى العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية.



