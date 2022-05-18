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رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يجرى مباحثات حول سبل إجراء الانتخابات

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:13 م
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يجرى مباحثات حول سبل إجراء الانتخابات مباحثات ليبية أوروبية حول الانتخابات
كتب: أحمد جمعة

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أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، أنه أجرى مباحثات ممتازة مع رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض حول الوضع الحالي والمستقبلي في ليبيا، وكيفية الحفاظ على السلام والمضي قدما نحو الانتخابات.

 

وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في تدوينة له عبر "تويتر"، الأربعاء، إلى أنه تم مناقشة بالتفصيل المبادرة البناءة لإحياء ليبيا، بما في ذلك ضرورة حماية عائدات النفط والتأكد من ان هذه الموارد تعود بالفائدة علي الشعب الليبي بالكامل.

       تدوينة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

تدوينة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

 


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