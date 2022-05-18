رئيس الوزراء الكندى: قرار بوتين بطرد وسائل الإعلام الكندية غير مقبول

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو أن قرار روسيا بإغلاق مكتب شبكة CBC الكندية في موسكو غير مقبول، مشيرا إلى أن قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بطرد وسائل الإعلام الكندية من موسكو هو محاولة لإسكاتهم عن نقل الحقائق، وهذا غير مقبول، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة الروسية أنها قررت، كإجراء جوابي، إغلاق مكتب شبكة CBC الكندية في موسكو وإلغاء اعتماد صحفييها.

وفى وقت سابق وجه الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، الشكر للاتحاد الأوروبى، على حزمة المساعدات الجديدة المقدمة لبلاده، والتى أعلنت عنها أوروسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قائلا: "سيساعد هذا الدعم فى كسب الحرب".

وقال زيلينسكى عبر تويتر: "ممتن لحزمة الدعم لأوكرانيا التي تم الإعلان عنها اليوم بواسطة أوروسولا فون دير لاين، برنامج جديد للمساعدات المالية الكلية بقيمة 9 مليارات يورو ومنصة التعافى، سيساعد هذا الدعم أوكرانيا كسب الحرب، والتغلب على عواقب عدوان روسيا وتسريع التحرك نحو عضوية الاتحاد الأوروبى".

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن هناك تعاونا نموذجيا بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات على روسيا، فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستحض الدول فى مجموعة السبع مثل اليابان وكندا على دعم أوكرانيا.