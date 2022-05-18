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رئيس الوزراء الإيطالى: لا يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

الأربعاء، 18 مايو 2022 06:58 م
رئيس الوزراء الإيطالى: لا يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا دراجى
كتب أحمد عرفة

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قال ماريو دراجى، رئيس الوزراء الإيطالى، إنه لا يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه ليس هناك أي تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تؤكد أن كييف لا ترغب تماما في مواصلة هذه العملية التفاوضية.

وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يمكن استئناف المفاوضات بعد الاستسلام الكامل لجميع الأفراد العسكريين الأوكرانيين الموجودين في أراضي مصنع "آزوفستال"، قال بيسكوف اليوم الأربعاء "من غير المرجح أن تكون هذه العمليات مترابطة، والمفاوضات لا تمضي قدما".

وأضاف بيسكوف: "نحن نعلن عن الافتقار التام إلى الرغبة من جانب المفاوضين الأوكرانيين في مواصلة هذه العملية التفاوضية".


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