وأفاد البيان - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "فنلندا والسويد تشتركان في نفس القيم التي تربط حلفاء الناتو ببعضهم البعض، ويشتركان في التزامنا بالمبادئ التي تشكل أساس الأمن الأوروبي الأطلسي".

وأضاف "انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيعزز أمننا الجماعي ويقوي التحالف، ونتطلع إلى العمل معهما ضمن التحالف لتحقيق هذه الأهداف"، مشيرا إلى أنه في أعقاب العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، أصبح دور الناتو كحلف دفاعي يسعى جاهدا من أجل السلام والأمن والاستقرار في منطقة الأورو-الأطلسية بأكملها أكثر أهمية.

وأدلى البيان كل من رئيس الوزراء الإستوني، كاجا كالاس، ورئيس وزراء لاتفيا، أرتورس كريشيانيس كارينش، ورئيس الوزراء الليتواني، إنجريدا إيمونيتي.