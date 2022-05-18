دانماركى يعترف بقتل 5 فى هجمات "القوس والأسهم" في النرويج

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أقر مواطن دانماركي بأنه مذنب في جريمة طعن 5 أشخاص حتى الموت ومحاولة قتل 11 أخرين في هجمات "القوس والأسهم"، وهي الهجوم الذي بث الخوف في بلدة صغيرة في النرويج في أكتوبر 2021.



ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن ممثلي الإدعاء قولهم "إن الهجوم الذي اندلع في كونجسبيرج على بعد 70 كيلومترا غرب العاصمة أوسلو، استمر أكثر من نصف ساعة، واستهدف المهاجم عشوائيا أشخاصا في منازلهم وفي الشوارع وفي أحد المتاجر، بينما فر منه آخرين بالكاد".



وأضافوا أن المتهم إسبين أندرسن براثين (38 عاما - دانماركي) يعيش في النرويج، وكان يعاني من مرض عقلي في وقت الهجمات.. وأوضحت الاتهامات أن 4 نساء ورجل تتراوح أعمارهم بين 52 و78 تم طعنهم حتى الموت في هجمات وقعت 13 أكتوبر الماضي، بينما أصيب 3 بسهام براثين.



وقبل عمليات الطعن، أمضى براثين حوالي 15 دقيقة في إطلاق السهام على الأشخاص داخل سوبر ماركت وكذلك خارجه، مما أصاب ضابط شرطة خارج الخدمة من بين آخرين.



ومن المقرر أن تستمر الإجراءات في محاكمة كونجسبيرج حتى 22 يونيو الماضي.