جوتيريش: ثلث صادرات القمح حول العالم تأتى من روسيا وأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع للأمم المتحدة حول الأمن الغذائي، إن الحرب في أوكرانيا زادت من معاناة الدول بشأن الغذاء.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن التعافي من الجائحة يضع الكثير من البلاد على حافة الكارثة، موضحا أن هناك أزمة غذاء في العالم قد تقود إلى كارثة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: نحن على تواصل مستمر مع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الحبوب والأغذية والأسمدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن ثلث صادرات القمح حول العالم تأتى من روسيا وأوكرانيا.