اليوم السابع
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توريد 154 ألفا و143 طنا و311 كيلو قمح بـ21 موقعًا فى كفر الشيخ

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:19 م
توريد 154 ألفا و143 طنا و311 كيلو قمح بـ21 موقعًا فى كفر الشيخ قمح - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 21 موقعا، مشيراً إلى تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.
 
وأوضح محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات له، أن تم توريد 154 ألف و143 طن و311 كيلو ، ونستهدف توريد 450 ألف طن قمح، مناشداً المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

قمح

وزارة الزراعة

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شون


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