باريس: ماكرون سيحافظ على قناة الحوار مفتوحة مع روسيا

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحافظ على قناة الحوار مفتوحة مع روسيا، موضحة أن هذا الأمر مهم لوقف إطلاق النار طويل الأمد في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن الرئيس الفرنسي سيواصل إبقاء قناة الحوار مفتوحة مع روسيا، هذا مهم إذا نظرنا في إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا على المدى الطويل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه ليس هناك أي تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تؤكد أن كييف لا ترغب تماما في مواصلة هذه العملية التفاوضية.

وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يمكن استئناف المفاوضات بعد الاستسلام الكامل لجميع الأفراد العسكريين الأوكرانيين الموجودين في أراضي مصنع "آزوفستال"، قال بيسكوف اليوم الأربعاء "من غير المرجح أن تكون هذه العمليات مترابطة، والمفاوضات لا تمضي قدما".

وأضاف بيسكوف: "نحن نعلن عن الافتقار التام إلى الرغبة من جانب المفاوضين الأوكرانيين في مواصلة هذه العملية التفاوضية".