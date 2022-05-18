اليابان تستقبل سائحين من 4 دول على سبيل التجربة استعدادا لاستئناف الحركة السياحية

أ ش أ

قررت الحكومة اليابانية، استقبال السائحين الذين تم تطعيمهم من الولايات المتحدة وأستراليا وتايلاند وسنغافورة، للقيام بجولات صغيرة في وقت لاحق من هذا الشهر وذلك على سبيل التجربة استعدادا للاستئناف الحركة السياحية، واستقبال الزوار الأجانب بشكل كامل والمقرر في يونيو المقبل.

وكانت اليابان قد أغلقت حدودها أمام السياح الأجانب منذ بدء المرحلة المبكرة من جائحة فيروس كورونا عام 2020، لكنها خففت قيود السفر على مراحل منذ مارس الماضي، حيث قبلت رجال الأعمال والمتدربين التقنيين والطلاب ، عندما تحسن وضع الوباء.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أنه خلال المرحلة التجريبية، ستقوم المجموعات الصغيرة بجولات ثابتة تقتصر على المناطق التي وافقت فيها حكومات المحافظات على قبولهم حتى يمكن إدارة أنشطتهم.

وبحسب وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، فإن الزوار الذين حصلوا على ثلاث جرعات من لقاح كوفيد-19 ،فقط هم من سيتمكنون من المشاركة في تلك الجولات.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التجربة من شأنها السماح للحكومة بمعرفة ما إذا كان بإمكانها استيعاب تحركات الناس، ومعرفة كيفية الرد إذا تم اكتشاف حالة كوفيد-19 ، في حالة فتح الحدود بالكامل.