النيابة تستدعى سيدة تعدى عليها زوجها بالضرب فى الشرابية لسماع أقوالها

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الشرابية، باستدعاء الزوجة ضحية تعدى زوجها عليها بالضرب بعصا خشبية "شومة"، وذلك بسبب خلافات بينهما، للإدلاء بأقوالها حول الواقعة.

وكلفت النيابة، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رصدت تداول مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على زوجته مستخدما شومة، وحاولت السيدة الهرب منه إلا أنها فشلت، وبالتحري تمكنت الاجهزة من ضبط بطل الفيديو وتبين أن المتهم مدمن مخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،

وبالفحص، تبين أن الواقعة في دائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبسؤال المجني عليها أقرت بأن زوجها من مدمني المخدرات وأنها أودعته مصحة لعلاج الإدمان أكثر من مرة، ولكنه كان يخرج منها ويعود للإدمان مرة أخرى، أو كان يهرب منها.

وأضافت المجني عليها بأن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأنها حررت ضده العديد من المحاضر ولكنها كانت تتنازل عنها خشية دخوله السجن.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.