اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 03:38 م
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القوى العاملة: 500 منحة تدريب مجانية بمجال السلامة المهنية لطلاب الجامعات

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:40 م
القوى العاملة: 500 منحة تدريب مجانية بمجال السلامة المهنية لطلاب الجامعات وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فى مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.
 
وفى هذا الصدد، قال الدكتور تامر بدوى، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إنه فى إطار المسئولية المجتمعية للمركز ودوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يسره أن يعلن تقديم 500 منحة تدريب مجانية في مجال السلامة والصحة المهنية لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية الخاصة.

القوى العامله

الصحه المهنيه

المركز القومي لدراسات السلامة

محمد سعفان


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