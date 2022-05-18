"القابضة للمياه": الانتهاء من تجديد 4 محطات معالجة المياه خلال 3 أشهر

كتب أحمد حسن

اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع الدكتور مهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، والجارى تنفيذها بمركز زفتى وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية لتحقيق الاستفادة من المشروعات القومية ويلمس المواطن مدى تأثيرها فى تحسين الخدمات المقدمة.

كما عقد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أثناء زيارته لمحافظة الغربية، اجتماعًا لمتابعة أعمال إحلال وتجديد عدد (4) محطات معالجة حديد ومنجنيز بقرى (ميت الرخا– شرشابة – سندبسط – فرسيس)، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع خلال ثلاثة أشهر، مع إزالة كافة المعوقات للانتهاء منها فى المواعيد المحددة.

حضر الاجتماع الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، والمقاول التنفيذى والجهة الاستشارية، والإدارة العامة للمشروعات بشركة الغربية.