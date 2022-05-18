حياة كريمة.. محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة.. صور

وفى سياق أخر قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالتعاون مع مديرية الطرق بالانتهاء من رصف طريق "الحويتي"، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق بجميع مراكز ومدن المحافظة، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق.

ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن أعمال الرصف بدأت من مدرسة أسماء بنت أبي بكر، وحتى موقف الحويتي، بطول كيلو متر، وعرض 15 متر، بإجمالي تكلفة 2 مليون جنيهاً، مشيرا إلى استمرار المتابعة للأعمال الجارية في استكمال رصف جميع الشوارع بنطاق الحي ورفع كفاءتها بالكامل من "رصف، وتطوير، وتجميل"؛ للظهور بالمظهر اللائق والحضاري .