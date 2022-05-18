العراق يؤكد استمرارية مد لبنان بكميات الوقود الخاصة بالكهرباء

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الكاظمى وبرى اليوم، حيث قدم خلاله رئيس الحكومة العراقية التهنئة لرئيس مجلس النواب نبيه برى بإنجاز الانتخابات النيابية.



وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعلنت في وقت سابق تخفيض انتاجها للحد الأدنى بسبب نقص الوقود، إذ تعتمد فقط على حمولة 40 ألف طن من الوقود يتم الحصول عليها شهريا من العراق.



وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن تخفيض الانتاج هدفه تفادي الانقطاع التام للكهرباء بجميع الأنحاء.