العراق يؤكد استمرارية مد لبنان بكميات الوقود الخاصة بالكهرباء

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى استمرار بلاده فى مد لبنان بكميات الوقود الخاصة بكهرباء لبنان وذلك بناء على طلب سابق لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الكاظمى وبرى اليوم، حيث قدم خلاله رئيس الحكومة العراقية التهنئة لرئيس مجلس النواب نبيه برى بإنجاز الانتخابات النيابية.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعلنت في وقت سابق تخفيض انتاجها للحد الأدنى بسبب نقص الوقود، إذ تعتمد فقط على حمولة 40 ألف طن من الوقود يتم الحصول عليها شهريا من العراق.
وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن تخفيض الانتاج هدفه تفادي الانقطاع التام للكهرباء بجميع الأنحاء.
يذكرأن، أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان فى أزمته؛ من أجل تعزيز أمن المنطقة، وتحقيق إرادة شعوبها المحبة للسلام.
وهنأ الكاظمي - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم /الأربعاء/ - رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتى، هاتفيًا، بمناسبة نجاح إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية.. معربا عن مساندة العراق للبنان الشقيق حكومة وشعبا وهو يحقق هذه الخطوة الديمقراطية المعبرة عن إرادة الشعب اللبناني، وتطلعاته لترسيخ الاستقرار، وبناء الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الكاظمي -وفقا للبيان- عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبناني ضبط سيارة بدون لوحات معدنية بداخلها كميات كبيرة من الأسلحة بالقرب من منزل أحد أعضاء مجلس النواب بمنطقة المعرض بطرابلس شمالى لبنان.
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