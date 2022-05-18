اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 04:53 م
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السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى السلام فى ورسعيد.. صور

الأربعاء، 18 مايو 2022 04:46 م
السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى السلام فى ورسعيد.. صور حريق محدود داخل مستشفى السلام فى ورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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سيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، على حريق محدود داخل مستشفى السلام بورسعيد، في عروق خشبية خاصة بعملية التطوير للجناح البحري، بجوار سور المستشفى.

ورد بلاغ إلى اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، يفيد باندلاع حريق محدود داخل مستشفى السلام بورسعيد، فأصدر تعليماته بسرعة توجه رجال الإطفاء إلى مكان الواقعة.

وشاركت سيارة للإطفاء برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، في اخماد الحريق الذي نشب في مجموعة من الأخشاب بجانب الجناح البحري للمستشفى الجاري تطويره، وذلك دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحريق.

الحريق
الحريق

 

جانب من الحريق بالمستشفى
جانب من الحريق بالمستشفى

 

حريق بجوار السور
حريق بجوار السور

 

سيارة الإطفاء
سيارة الإطفاء

 


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