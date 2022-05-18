اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 03:34 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ النرويج بذكرى يوم الدستور

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:02 م
الرئيس السيسي يهنئ النرويج بذكرى يوم الدستور الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى ملك النرويج هارالد الخامس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور .


كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة مملكة النرويج بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .


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