الرئيس السيسي يهنئ النرويج بذكرى يوم الدستور

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى ملك النرويج هارالد الخامس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور .
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة مملكة النرويج بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى ملك النرويج هارالد الخامس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور .
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة مملكة النرويج بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .
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