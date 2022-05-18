الرئيس السيسي يهنئ النرويج بذكرى يوم الدستور

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى ملك النرويج هارالد الخامس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور .



كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة مملكة النرويج بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .