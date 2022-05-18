اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 03:36 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:02 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى العميد باهر أبو رية؛ للتعزية فى وفاة فايزة وحش وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

مندوب للتعزية

رئاسة الجمهورية


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