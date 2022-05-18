الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى العميد باهر أبو رية؛ للتعزية فى وفاة فايزة وحش وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالأربعاء، 18 مايو 2022 03:02 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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