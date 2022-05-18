الرئيس الأوكرانى يبحث هاتفيا تطورات الأزمة فى بلاده مع نظيره الفرنسى

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بحث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تطورات الأزمة التي تمر بها بلاده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الرئيس الأوكراني، إنه أجرى محادثة هاتفية "طويلة ومثمرة" مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقشا خلالها مسألة إمدادات الوقود لأوكرانيا والدعم الدفاعي من فرنسا.

وأفاد زيلينكسي، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأنه تحدث مع ماكرون بشأن "مسار الأعمال العدائية وعملية إنقاذ الجيش من آزوفستال ورؤية آفاق عملية التفاوض"، علاوة على إمدادات الوقود لأوكرانيا.