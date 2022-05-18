الداخلية تكشف ملابسات تداول استغاثة فتاة لتعرضها لعنف أسرى من قبل والدها

كتب: محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن إستغاثة فتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، من تعرضها لعنف أسري من قبل والدها.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع سائق وابنته "مصابة بسحاجات وكدمات بالوجه" مقيمان بدائرة القسم، وقرر الأول بقيامه بالتعدى على ابنته بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها، لقيامها بتربية القطط بالشقة سكنهما، وعدم قيامها بتنظيف الغرفة الخاصة بها، وبسؤال ابنته أيدت ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.