الخارجية الروسية تستدعى سفيرى إسبانيا وفرنسا

وقال مصدر بالسفارة الإسبانية لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "في هذه اللحظة نؤكد فقط أنه تم استدعاء السفير ماركوس جوميز مارتينيز".



ولم يحدد المصدر سبب الاستدعاء الذي يعتقد أنه جاء ردا على قرار السلطات الإسبانية الخاص بطرد 27 موظفا من السفارة الروسية الشهر الماضي.



كما استدعت الخارجية الروسية اليوم أيضا سفير فرنسا لدى روسيا بيير ليفي فيما يتعلق بالإعلان عن إجراءات انتقامية لطرد دبلوماسيين روس من البلاد.



وقالت الوزارة بهذا الشأن: "تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالإعلان عن إجراءات انتقامية لطرد دبلوماسيين روس من البلاد".



وكانت فرنسا طردت في مطلع أبريل الماضي حوالي 30 دبلوماسيا روسيا تتعارض أفعالهم مع وضعهم الديبلوماسي ومع المصالح الأمنية للبلاد. وفي وقت لاحق، جرى الإعلان عن طرد 6 دبلوماسيين روس آخرين واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.