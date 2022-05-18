واشنطن (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك إجماعا من دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" على انضمام السويد وفنلندا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لديه قناعة بأن هناك إجماعا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو عقب محادثات أجراها في (برلين) مع عدد من الوزراء. وكانت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، صرحت أن فنلندا والسويد ستسلمان طلبهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو عُقد في العاصمة السويدية استوكهولم، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أمس الثلاثاء.

بدوره، قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن "هذا الربيع بأكمله كان انتصارا للديمقراطية في فنلندا"، في إشارة إلى الأغلبية الساحقة التي أيدت التقدم بطلب للانضمام للناتو في البرلمان الفنلندي اليوم والتأييد وسط الشعب الفنلندي.

كان البرلمان الفنلندي قد صوت بغالبية 188 صوتا مقابل 8 أصوات لصالح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"الناتو"