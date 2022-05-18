وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لديه قناعة بأن هناك إجماعا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو عقب محادثات أجراها في (برلين) مع عدد من الوزراء.

وكانت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، صرحت أن فنلندا والسويد ستسلمان طلبهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)  الأربعاء.