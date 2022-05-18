البيت الأبيض: الرئيس بايدن لم يكن على تواصل وثيق مع ابنته المصابة بكورونا

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن لم يكن على تواصل وثيق مع ابنته التى أصيبت بكورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إصابة آشلى بايدن ابنة الرئيس الأمريكى جو بايدن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حسبما ذكرت شبكة "سى ان ان " الأمريكية.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوزت عتبة المليون حالة.

ورأت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن مثل هذا التجاوز يمثل علامة فارقة مرعبة لفيروس ظهر لأول مرة في الصين أواخر عام 2019، وأودى بحياة أول أمريكى أوائل عام 2020، وسرعان ما أصبح السبب الرئيسى الثالث للوفيات فى الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، رجح الخبراء أن يكون عدد الوفيات بسبب كورونا أعلى بكثير في الولايات المتحدة وحول العالم.