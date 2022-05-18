اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البحرين والمملكة المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:00 م
البحرين والمملكة المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري البحرين - أرشيفية
أ ش أ

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بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، مع كبير مستشاري الدفاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقوات المسلحة بالمملكة المتحدة الفريق طيار مارتن سامبسون، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك خاصة في المجال العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين.


وأشاد الشيخ خليفة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بعمق علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط البحرين والمملكة المتحدة.


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