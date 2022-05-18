الأمم المتحدة تجمع مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار في أقل من شهر

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية أن المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة جمعت أكثر من 3ر1 مليار دولار بعد أقل من شهر من الإعلان عن دعوة جديدة لمساعدة أوكرانيا.



وأوضح المتحدث باسم المكتب سافيانو أبرو - خلال مؤتمر صحفي بشأن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وجهود الأمم المتحدة للتغلب عليها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء أن هذا المبلغ يمثل نحو 60 بالمئة من المبلغ المطلوب جمعه.



وكان المبلغ الذي تم جمعه في ظل الدعوة الأولى للأمم المتحدة وشركائها بلغ 25ر2 مليار دولار.



وقال المتحدث إن مبلغ 3ر1 مليار دولار الذي تم جمعه بالفعل حتى الآن يسمح للأمم المتحدة بتنظيم استجابة إنسانية، مضيفا "بما أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي غدا، فقد تراجع الأمم المتحدة قريبا هذه الأرقام وتصدر دعوة جديدة للمساعدة".



وأشار إلى أن 700 ألف نازح في أوكرانيا تمت تغطيتهم بالفعل من خلال المساعدة المالية من نظام الأمم المتحدة، وقد وصلت المنظمات الإنسانية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى مستوى جيد للغاية لتوسيع نطاق المساعدة والتخطيط لزيادة عدد الأشخاص الذين تتم تغطيتهم كل أسبوع.