إصابة 14 شخصا فى حادث سير بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، 14 مصابا فى حادث سير على طريق العريش رفح الدولى.

وأفادت مصادر طبية، أنه سيارة كانت تقل عددا من العمال العائدين لمدينة العريش على مسار طريق رفح العريش انقلبت، وأصيب فى الحادث 14 شخصا.

وأعلنت مستشفى العريش حالة الطوارئ وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، وإخطار جهات الاختصاص للتحقيق فى الواقعة، حيث شهدت مدينة العريش مساء اليوم تشييع جثامين 4 ضحايا من حادث تصادم سيارتين صباح اليوم على طريق العريش القنطرة ، والذى اسفر عن وفاة 4 واصابة 15 اخرين نقل جميعهم لمستشفى بئر العبد المركزى .