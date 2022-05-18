إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 11 شخصا بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق بلبيس العاشر الإقليمي مدخل العاشر اتجاه بلبيس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق بلبيس العاشر الإقليمي مدخل العاشر اتجاه بلبيس، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي ، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.