إستونيا: أسعار البنزين تسجل رقما قياسيا بسبب الحرب في أوكرانيا

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أعلنت إستونيا اليوم الأربعاء أن أسعار البنزين سجلت رقما قياسيا جديدا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.



وأوضحت صحيفة (إيه ار ار) الإستونية إن سعر بنزين 95 الأكثر شيوعًا وصل إلى مستوى قياسي جديد في محطات تعبئة الوقود اليوم ببلوغه 2.059 يورو للتر بينما بلغ سعر بنزين 98 ما يساوي 2.109 يورو، وأشارت إلى أن سعر الديزل انخفض مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية عندما بلغ اليوم 1.829 يورو للتر.



وأضافت أن العمل العسكري الروسي في أوكرانيا يعد أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود، حيث بيع خام برنت مقابل 113.46 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء.



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر يوم 24 فبراير الماضي شن عملية عسكرية في أوكرانيا بسبب دونباس.