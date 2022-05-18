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أمريكا تعيد فتح سفارتها فى العاصمة الأوكرانية بعد إغلاقها لمدة 3 أشهر

الأربعاء، 18 مايو 2022 08:09 م
أمريكا تعيد فتح سفارتها فى العاصمة الأوكرانية بعد إغلاقها لمدة 3 أشهر كييف - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف بعد إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن: السفارة الأمريكية في كييف استأنفت عملها اليوم.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، موضحا أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف جو بايدن خلال كلمة له: نتطلع للعمل مع الكونجرس الأمريكي والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة.

وتابح الرئيس الأمريكي: سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، موضحا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.


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