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ألمانيا تقدم 15 دبابة "ليوبارد 2" للتشيك بدلا من دبابات سوفيتية قدمتها براغ لأوكرانيا

الأربعاء، 18 مايو 2022 08:50 م
ألمانيا تقدم 15 دبابة "ليوبارد 2" للتشيك بدلا من دبابات سوفيتية قدمتها براغ لأوكرانيا أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت ألمانيا تقديم 15 دبابة "ليوبارد 2" للتشيك بدلا من دبابات سوفيتية قدمتها براغ لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، موضحا أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف جو بايدن خلال كلمة له: "نتطلع للعمل مع الكونجرس الأمريكي والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو"، موضحا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.


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