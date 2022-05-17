5 أعراض لا تتجاهلها في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

ضغط الدم المرتفع أو ارتفاع ضغط الدم، هذا المرض يعد من الأمراض المزمنة التي يطلق عليه "القاتل الصامت"، والسبب في الإصابة به ترجع إلي حالة يصطدم فيها الدم بجدران الشرايين بوتيرة عالية بشكل غير طبيعي ويمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة على المدى الطويل دون علاج.

وارتفاع ضغط الدم هو حالة تزداد سوءًا بصمت مما يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتلف الشرايين والحالات المزمنة الأخرى.

ولا تظهر أي أعراض بارزة لارتفاع ضغط الدم عبر مراحله، ويمكن للشخص أن ينتبه لها ويتم تشخيصه في الوقت المناسب، ومع ذلك، قد تكون هناك بعض الأعراض الخفية التي قد تظهر وأنت لا تعرف أنها علامة علي الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفي اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " Timesnownews".

- صداع الصباح الباكر:



في بعض الأحيان يمكن أن يحدث هذا العرض بسبب قلة النوم، ولكن إذا كنت تعاني من الصداع في الصباح الباكر كثيرًا، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع ضغط الدم.

- نزيف الأنف:



يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى حدوث نزيف في الأنف، فإذا كنت تواجه هذه الأعراض كثيرًا دون سبب، فقد تكون علامة على أنك بحاجة إلى فحص مستويات ضغط الدم.

- ضيق التنفس:



يمكن لصعوبة التنفس والشعور بضيق يكون عارضا صامتا للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وقد يصل الأمر إلى الشعور بألم الصدر.

-اضطراب نبضات القلب:



عدم انتظام ضربات القلب علامة على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويحدث هذا بسبب الضغط غير المنضبط الذي يصطدم الدم بجدران الشرايين.

- وجود دم في البول:



من أكثر أعراض ارتفاع ضغط الدم خطورة هو رؤية آثار الدم في البول، وقد يكون هذا أيضًا من أعراض السرطان، لذلك ، إذا لاحظت وجود دم بلون أحمر غامق أو لون وردي ، قم بفحصه من قبل الطبيب في أسرع وقت ممكن.