وكالة الأنباء الأوكرانية: مقتل شخص فى هجوم صاروخى روسى على مبنى سكنى بدونيتسك

كتب أحمد عرفة

أعلنت وكالة الأنباء الأوكرانية عن مقتل شخص فى هجوم صاروخى روسى على مبنى سكنى فى دونيتسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى إجلاء 73 مدنيا، اليوم الثلاثاء، من إقليم لوجانسك، مؤكدة تعرض إحدى حافلات نقل النازحين لإطلاق نار في لوجانسك.

وفى وقت سابق، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أهمية توسيع التعاون الدولى من أجل إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والتى وصفتها بـ"الهمجية".

وقالت يلين ـ في كلمة أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية أمام منتدى بروكسل اليوم الثلاثاء، إنه "من الضروري توسيع التعاون الدولي عبر الأطلسي لمواجهة كافة التحديات المشتركة التي تواجه الدول الأوروبية".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى موقف واشنطن الصارم تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدة استمرار واشنطن في التعاون من أجل تعزيز الدعم لأوكرانيا في ظل هذه الظروف الراهنة في كييف.