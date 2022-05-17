وزير العدل يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة

كتب إبراهيم قاسم

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء، رئيس المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة رامين جاربانوف، الذي يقوم بزيارة لجمهورية مصر العربية للمشاركة فى مؤتمر مجلس الدولة حول إنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الإفريقية.

وحضر اللقاء كل من المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإدارى.

واستعرض الوزير عمر مروان خلال الاجتماع، مشروعات الوزارة المستحدثة كمشروع التقاضى الإلكترونى فى المحاكم الاقتصادية منذ رفع الدعوى حتى صدور الحكم، ونظام إقامة الدعوى عن بعد أمام المحاكم المدنية، ونظامي تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتحويل الكلام إلى نص مكتوب المطبقين حديثاً بالمحاكم الجنائية.

وأشار وزير العدل إلى أنه تم الأخذ في عين الاعتبار تحقيق التوازن في المشروعات المستحدثة بين ما يمكن أن تقدمه الوسائل التكنولوجية من جهة والحفاظ على ضمانات المتقاضين وحقوق الدفاع من جهة أخرى، لافتاً إلى أن مشروعات عدالة مصر الرقمية استهدفت التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات بما يعكس الصورة اللائقة، لصروح العدالة من خلال عدة مشروعات، ومنها إتاحة استخراج الشهادات والاستعلام من المحاكم عن الدعاوى عبر وحدات مميكنة.

كما استمع وزير العدل إلي تجربة المفوضية فى مواجهة جائحة كورونا والدراسات التي أعدتها حول الادارة القضائية لتحقيق اقصي استفادة من مقار المحاكم واعداد القضاة، وطرق تفادي تراكم القضايا خاصة أوقات الأزمات.

وفي ختام الاجتماع ، رحب وزير العدل بالأفكار التي طرحها الضيف الكبير، ووعد بدراسة أوجه التعاون مع المفوضية الأوربية لكفاءة العدالة.