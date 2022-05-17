وزيرة خارجية ألمانيا: نرغب فى زيادة مشروعات الطاقة المتجددة بأوروبا

كتب أحمد عرفة

قالت آنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، إن بلادها ترغب في زيادة مشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا وبحري الشمال والبلطيق في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده تمتلك معلومات تفيد بأن الجانب الأوكرانى فى المفاوضات يخضع لسيطرة بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال لافروف - في تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ليست دولة مستقلة حتى ولو كانت كييف تعتقد ذلك، مضيفا أن الغرب ليس في حاجة إليها فهي باتت بالنسبة له مستهلكة.

وتابع قائلا: "يصلنا معلومات عبر قنوات مختلفة تفيد بأن أمريكا وبريطانيا تقودان المفاوضين الأوكرانيين وتوجهان حريتهم في المناورة"، مشيرًا إلى أن الغرب لا يحتاج إلى أوكرانيا، موضحا أن الغرب غير مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكييف.