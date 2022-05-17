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واشنطن تخفف بعض العقوبات على فنزويلا لتشجيع المحادثات السياسية

الثلاثاء، 17 مايو 2022 07:36 م
واشنطن تخفف بعض العقوبات على فنزويلا لتشجيع المحادثات السياسية بايدن
كتب أحمد عرفة

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خففت الولايات المتحدة الأمريكية بعض العقوبات المفروضة على فنزويلا لتشجيع المحادثات السياسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أرسلت مجموعة من 18 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي خطابا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تحثه على رفع جميع العقوبات المفروضة على فنزويلا التى تؤدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى فى البلاد.

 

وأفاد الخطاب - وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية الجمعة - بأنه "من الواضح أن العقوبات الواسعة النطاق فشلت في تحقيق أهدافها وفى ضوء ذلك، ونظرا للتكاليف البشرية الباهظة التى تكبدها الشعب الفنزويلى.. نحثكم على رفع جميع العقوبات المالية الأمريكية التى تؤدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى".

 

وفرضت الولايات المتحدة عدة عقوبات على فنزويلا، يتعلق الكثير منها بانتهاكات الرئيس نيكولاس مادورو المزعومة لحقوق الإنسان.


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