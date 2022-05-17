نيويورك تايمز: اختيار ماكرون لبورن هدفه جذب اليساريين قبل انتخابات البرلمان

كتبت رباب فتحى

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن تعيين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لإليزابيث بورن ، وزيرة العمل ووزيرة البيئة السابقة ، رئيسةً وزراء جديدة يأتى تماشياً مع وعده بإعطاء الأولوية للقضايا البيئية في ولايته الثانية ورغبته التي أعرب عنها منذ فترة طويلة فى اختيار امرأة لهذا الدور.

وقبل أسابيع من الانتخابات التشريعية ، قالت الصحيفة إن اختيار بورن، التي طالما اعتُبرت قريبة من الحزب الاشتراكي، هدفه جذب الناخبين ذوي الميول اليسارية الذين سيساعد دعمهم في تحديد السيطرة على البرلمان.

وأضافت الصحيفة أن بورن، 61 سنة، هي ثاني امرأة تشغل هذا المنصب. وفي كلمة ألقتها الاثنين في فناء المقر الرسمي لرئيس الوزراء في باريس ، أهدت ترشيحها للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء فرنسا.

وقالت بعد لقائها مع سلفها المباشر جان كاستكس: "اتبع أحلامك". "لا شيء يجب أن يبطئ النضال من أجل مكانة المرأة في مجتمعاتنا."

وأعرب ماكرون عن رغبته في تعيين امرأة كرئيسة للوزراء منذ فترة طويلة حتى الحملة الرئاسية لعام 2017. لكن فشله في القيام بذلك حتى الآن - بالإضافة إلى طاقم الممثلين الرجال فقط في الصف الأول من السلطة من حوله - كان غالبًا ما ينظر إليه كجهد غير كافى من قبل ماكرون للنهوض بمكانة المرأة في السياسة.

ومن الناحية السياسية ، يعد اختيار بورن خروجًا عن أول رئيسين للوزراء لماكرون ، وكلاهما من اليمين التقليدي ، ولكنه يأتى تماشيا مع تفضيل الرئيس للثقل السياسي الخفيف الذي لن يتفوق عليه. وقالت الصحيفة إنه تم التخلي عن أول رئيس وزراء ، إدوارد فيليب ، بعد أن أصبح أكثر شعبية من ماكرون.

واعتبرت الصحيفة أن بورن ، وهى موظفة مدنية محترفة قبل أن تؤيد ماكرون في عام 2017 حينما أصبحت وزيرة للنقل لأول مرة ، لم تشغل منصبًا منتخباً ولا يُنظر إليها على أنها ترغب فى طموحات سياسية. ومثل كاستكس ، من غير المتوقع أن تصبح بورن رئيسة وزراء قوية ، مما يترك لماكرون نفوذاً كاملاً على البرلمان إذا فاز حزبه الشهر المقبل، وفقا لنيويورك تايمز.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية تعيين بورن بعد وقت قصير من تقديم كاستكس استقالته - وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد إعادة انتخاب ماكرون الشهر الماضي.