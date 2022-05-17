موسكو: روسيا سترد بشكل مناسب على انضمام فنلندا إلى الناتو

كتب أحمد عرفة

وصف عضو مجلس الدوما الروسي عن القرم، ميخائيل شيريميت، إعلان فنلندا عن نيتها الانضمام إلى حلف الناتو بالخيانة، بعد أن تظاهرت بأنها صديقة لروسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف عضو مجلس الدوما الروسي عن القرم: "أخيرا سقطت جميع الأقنعة، ولا أحد يشك في أن السلطات الفنلندية كانت تتظاهر فقط بأنها صديقة لروسيا، وتساوم على الامتيازات الاقتصادية من منطقتنا"، موضحا أن رفض فنلندا للوضع المحايد والتوجه نحو الانضمام إلى الناتو هو خيانة.

وقال عضو مجلس الدوما الروسي عن القرم: "إلى الجيران الذين لا يفون بكلمتهم، ويستعدون في أول فرصة لرمي حجر إلى الخلف، أقول لهم لم نعد شركاء طريق، روسيا لديها أصدقاء وحلفاء يمكن الاعتماد عليهم أكثر بكثير"، موضحا أن روسيا سترد بشكل مناسب على انضمام فنلندا إلى الناتو في حال حصل هذا الأمر، وإحدى الخطوات الأولى ستكون تعزيز الحدود.