مباحث الجيزة تستمع لأقوال شهود العيان بحادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات بالمحور

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وأصحاب السيارات في حادث تصادم سيارات، وأتوبيس المحور، بمحافظة الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وظهرت كثافات مرورية في حادث تصادم تريلا، وأتوبيس، و7 سيارات ملاكى، أعلى المحور في الجيزة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلي المكان تحسبا لسقوط مصابين ونقلهم إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وانتقل رجال المرور وبصحبتهم الأوناش لتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المحور بمحافظة الجيزة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.