كوريا الجنوبية تعزز قدراتها الأمنية البحرية وسط تهديدات بيونج يانج

سول (أ ش أ)

نجحت كوريا الجنوبية، فى اختبار إطلاق طوربيد متقدم محلى الصنع من الوزن الثقيل، اليوم الثلاثاء، فى خطوة لتعزيز الدفاع البحرى وسط التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الدفاع للتكنولوجيا والجودة في كوريا- فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - أنه تم اختبار إطلاق الطوربيد "تايغر شارك" من غواصة فى البحر الشرقى، بعد نجاح اختبار سابق في مارس، وباستخدام الغواصة "جانغ بوغو-3" التي تزن 3,000 طن كمنصة إطلاق، تم تصميم الاختبار للتحقق من عمل الطوربيد، الذي تم تطويره في عام 2019، على النحو المنشود، خلال المرحلة الأولى من إنتاجه الضخم.

وتسعى كوريا الجنوبية جاهدة إلى تعزيز قدراتها الأمنية البحرية، حيث يعمل الشمال على تطوير الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، والتي من المحتمل أن تكون قادرة على حمل وإيصال الرؤوس الحربية النووية.

وفي 7 مايو، أطلق الشمال ما يبدو أنه كان صاروخ باليستي من غواصة في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي.