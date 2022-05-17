في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم .. اعرف أضرار الإسراف في تناول الملح

فاطمة ياسر

الأملاح ليست فقط الملح، بل أيضا الأطعمة التي تحتوي علي نسب كبيرة منه، كالمخلل، والأطعمة التي يوضع بها نسب كبيرة من الأملاح، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الأضرار الصحية التي تحل على الجسم المسرف في تناول الأملاح، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أكدت العديد من الدراسات الطبية، أن الإسراف في تناول الأملاح يتسبب في الإصابة بالانتفاخ، لأن الملح يقوم بحفظ الماء داخل الجسم، ويتسبب فى تراكم السوائل داخل الجسم، كما أنه يزيد من فرص الإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم، لأن الملح يحتوي علي نسبة عالية من الصوديوم وتصل إلي 40% ، وهذا هو السبب في جعلها تؤثر بشكل سلبي علي نسب ضغط الدم، وتعرض الشخص لارتفاع نسبته.

كما أشار التقرير، إلي أن الأملاح تزيد من فرص الإصابة بزيادة الوزن، لأنها تتسبب في الاحتفاظ بالماء داخل الجسم لعدة أيام، ولزياد تعرضك لزيادة الوزن، حسب ما أوضحه التقرير، الذي أكد أن الملح يزيد من فرص إصابتك بالأرق، ويعرضك للمعاناة من النوم، أي مواجه صعوبات والسبب الأشخاص الذين يصرفون في تناول الأملاح قبل النوم.

وأضاف التقرير، أن الإسراف في الأملاح يزيد من فرص الإصابة باضطرابات المعدة، لأنه يزيد من التعرض لتقلصات شديدة في المعدة، والرغبة في القيء والغثيان، كما أنه يزيد من فرص إصابتك بالجفاف الشديد في الجسم، نتيجة لتكاثر الصوديوم مع قلة الترطيب بالجسم بالألياف والعناصر الغذائية المهمة.