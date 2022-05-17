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عضو وفد مفاوضات روسيا مع أوكرانيا: المفاوضات تحولت إلى ركود

الثلاثاء، 17 مايو 2022 11:55 م
عضو وفد مفاوضات روسيا مع أوكرانيا: المفاوضات تحولت إلى ركود مفاوضاتأاوكرانيا وروسيا- أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، وعضو الوفد الروسي في المحادثات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت بناء على طلب كييف، تحولت إلى ركود، ولا يتم إجراؤها الآن بأي شكل من الأشكال، وفقا لروسيا اليوم.

وقال عضو الوفد الروسي في المحادثات مع أوكرانيا: أنا متأكد من أن القيمين على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، هم الذين قدموا مساهمة كبيرة في حقيقة أن المفاوضات، التي بدأت بناء على طلب أوكرانيا في 28 فبراير، تحولت في النهاية إلى ركود ولا يتم إجراؤها الآن بأي شكل من الأشكال.

وفى وقت سابق قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم قدرتها على تعويضها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدي إلى تغير جيوسياسي في منطقة بحر البلطيق، موضحا أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في سعيهما لعضوية الناتو.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى،: عملنا على تأمين المصادر الدولية لدعم التحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا وعمليات التحقيق بجرائم الحرب، موضحا أن المهمة الأوروبية للتدريب العسكري في مالي معلقة ولم تلغ.

 


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