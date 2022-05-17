عشان تحسن نظرك.. اعرف ما هى تمارين القلم

كتبت - ميرفت رشاد

يتدهور بصرنا مع مرور الوقت وهذا أمر طبيعي، مما يمكننا القيام به لتأخير العملية هو تناول الأطعمة الصحية المفيدة لبصرنا وعن طريق القيام ببعض التمارين بشكل يومي، وفى السطور القادمة سنوضح لك كيفية استخدام قلم في المنزل لتحسين رؤية العين ، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

إمساك القلم عن بعد:

أمسك بالقلم 35 سم أمام أنفك ثم ركز على طرفه، بمجرد تركيز عينيك ، اجعلها أقرب إليك، افعل ذلك حتى ترى ضعف لإرخاء العينين، لا تحرك القلم، بدلاً من ذلك انظر إلى المسافة واسترخى لبضع ثوان حتى تكون مستعدًا للقيام بذلك مرة أخرى، كرر هذا التمرين 30 مرة كل يوم ولكي ترى التحسن ، امنح نفسك 4 إلى 5 أسابيع.

اعكس مسافة القلم:

في هذا التمرين ، ابدأ بتقريب القلم من أنفك قدر الإمكان ، حتى تصبح الصورة مفردة، قد يكون هناك بعض إجهاد العين ولكن لا يجب أن ترى صورة مزدوجة حتى ذلك الحين الآن، حافظ على استقرار القلم في موضعه ، وقم بتركيز عينيك ببطء بعيدًا وقم بإرخاء عينيك لبضع ثوان بعد ذلك ، انظر إلى القلم ، يجب أن يظل صورة واحدة ويبقى هكذا لمدة 3 ثوانٍ، كرر هذا 30 مرة كل يوم.

إليك بعض لتحسين رؤية العين:

تناول الفواكه والمكسرات والبذور والبيض والخضراوات والأسماك وما إلى ذلك.

الحصول على قسط كاف من النوم، أرِح عينيك باستخدام ضمادات العين المبردة كل يوم إذا كان لديك وقت طويل أمام الشاشة بسبب العمل.

لا تستخدم الأضواء الخافتة أثناء القراءة وتخلص من مصابيح الفلورسنت.

توقف عن التدخين.

افحص عينيك كل 6 أشهر.

ليس فقط تمارين القلم ، هناك بعض التمارين الأخرى التي تساعد على تحسين بصرك، قم بتدفئة راحتي يديك عن طريق فركهما معًا ثم تدفئة عينيك لمدة 5 ثوانٍ ، ثلاث مرات في اليوم، حركي عينيك بشكل دائري 10 مرات في اليوم بتحريكهما في كلا الاتجاهين.