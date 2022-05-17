رئيس مصلحة الشهر العقارى: من مميزات القانون الجديد عدم اشتراط تسلسل الملكية

كتب أحمد عرفة

أكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى ، أن "هناك توجيه رئاسي بتبني مشروع قانون متكامل يحقق سرعة نقل الملكية العقارية والمحافظة على نقل الملكية العقارية"، موضحا أن قانون الشهر العقارى الجديد يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى، خلال برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن من مميزات قانون الشهر العقارى الجديد عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط أساسي لتسجيل العقارات والقانون القديم كان يشترط تسلسل الملكية، وكذلك فصل تسديد ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات.

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن المواطنين كانوا يرغبون بتسجيل عقاراتهم إلا أنهم لم يكونوا يقبلون على ذلك بسبب قيمة ضريبة التصرفات العقارية، لذلك تم فصلها عن التسجيل في القانون الجديد.