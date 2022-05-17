ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن فولودين قوله: "اليوم، أصدر مجلس الدوما قرارًا بشأن انسحاب روسيا من المؤتمر البرلماني لبحر البلطيق."



الأعضاء الدائمون في الرابطة هم برلمانات ألمانيا والدنمارك وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا وفنلندا والسويد وإستونيا.



وأضاف: "ليس لدينا حوار مع برلمانات معظم هذه الدول سواء داخل هذه المنظمة أو عبر القنوات البرلمانية الدولية".



وبحسب رئيس مجلس النواب الروسي، فإن مسؤولية قطع العلاقات البرلمانية تقع على عاتق أولئك الذين يسعون لتقويض المبادئ الأساسية للمؤتمر ويستخدمونها لشن هجمات على روسيا.