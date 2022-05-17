رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: آثار حرب أوكرانيا قد تستمر أطول من المتوقع

كتب أحمد عرفة

قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن آثار الحرب فى أوكرانيا قد تستمر أطول من المتوقع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الحرب في أوكرانيا ترفع أسعار المواد الأولية.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده تمتلك معلومات تفيد بأن الجانب الأوكرانى فى المفاوضات يخضع لسيطرة بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال لافروف - في تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء: "إن أوكرانيا ليست دولة مستقلة حتى ولو كانت كييف تعتقد بذلك"، مضيفا أن الغرب ليس في حاجة إليها فهي باتت بالنسبة له مستهلكة.

وتابع قائلا: "يصلنا معلومات عبر قنوات مختلفة تفيد بأن أمريكا وبريطانيا تقودان المفاوضين الأوكرانيين وتوجهان حريتهم في المناورة". وأشار لافروف إلى أن الغرب لا يحتاج إلى أوكرانيا، موضحا أن الغرب غير مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكييف.