الكالسيوم أفضل مكمل غذائى للحفاظ على عظامك من الشيخوخة

كتبت - ميرفت رشاد

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من انخفاض كتلة العظام، مما يعرضهم لخطر الإصابة بهشاشة العظام وخطر مرتفع للإصابة بالكسور، يزداد هذا الخطر مع تقدم العمر، مما يجعل كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، وللحفاظ على العظام شابة وقوية وصحية، يُعد النظام الغذائي الصحي الذي يتضمن الكثير من الأطعمة الكاملة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمرًا أساسيًا للحفاظ على عظامك من الشيخوخة ، لكن مكملات الكالسيوم يمكن أن تضيف الحماية الإضافية التي تحتاجها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

يخزن جسمك 99٪ من الكالسيوم في عظامك، يساعد هذا المعدن في جعل عظامك قوية وصلبة، وبدون ما يكفي منه، يزداد خطر تعرضك لفقدان العظام والكسور بعد سن الثلاثين ، تبدأ عظامك في فقدان الكالسيوم ببطء، مما يؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام مع تقدم العمر، هذا ينطبق بشكل خاص على النساء بعد سن اليأس ، حيث إن الانخفاض الحاد في مستويات هرمون الاستروجين يشجع على فقدان العظام.

تبلغ نسبة الحمية الغذائية الموصى بها للكالسيوم للبالغين 1000 ملليجرام يوميًا وتزداد إلى 1200 ملليجرام يوميًا في النساء بعد انقطاع الطمث والبالغين فوق سن 70، وتشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم الحليب ومنتجات الألبان وحليب الصويا والسلمون والسبانخ والحبوب المدعمة، إذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم من الطعام ، فقد تحتاج إلى مكمل غذائي.

وجدت العديد من الدراسات أن تناول مكملات الكالسيوم يمكن أن يقلل من معدل دوران العظام بنسبة 20٪ لدى النساء بعد سن اليأس ، وذلك وفقًا لمقال نُشر في مجلة استقلاب العظام .

بدون كمية كافية من فيتامين (د) ، يكون جسمك غير قادر على امتصاص الكالسيوم، يساعد قضاء الوقت في ضوء الشمس جسمك على إنتاج فيتامين د الخاص به ، ويمكنك أيضًا الحصول على هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون من الأطعمة مثل السلمون أو التونة أو الفطر المعالج بالأشعة فوق البنفسجية أو الأطعمة المدعمة.

في حين أن الكالسيوم ضروري لصحة العظام ، لا يجب على الجميع تناول مكملات الكالسيوم، إذا لم تكن تعاني من نقص في هذه المغذيات ، فإن الكالسيوم الزائد يمكن أن يؤدي إلى حصوات الكلى ، وزيادة تكلس الأوعية الدموية ، وآلام في المعدة.